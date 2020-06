Condividi Pin 4 Condivisioni

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio

“Per focolaio al San Raffale già effettuati oltre 2300 tamponi”

“Sono stati effettuati ad oggi per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana 2.332 tamponi, di cui 1.168 effettuati nei drive-in e 1.164 effettuati nella struttura, dove sono iniziati oggi i secondi test per 582 unità tra operatori e pazienti. Alla fine per la gestione di questo focolaio si prevede di effettuare oltre 3.000 tra tamponi e test sierologici. All’interno della struttura, al momento, non vi sono casi positivi”.

