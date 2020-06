‘Il direttore racconta la storia’, appuntamento al Castello di Santa Severa

Condividi Pin 0 Condivisioni

Il dott. Flavio Enei racconterà la storia del complesso monumentale

‘Il direttore racconta la storia’

Sabato 20 giugno due appuntamenti da non perdere: alle ore 10.30 e poi alle ore 17.30 il direttore del Polo Museale del Castello di Santa Severa, Dott. Flavio Enei, racconterà la storia del grande complesso monumentale passeggiando all’aperto per i cortili, i giardini e le viuzze del borgo dominato dalla Rocca e dalla Torre Saracena. Sarà un’occasione per scoprire la storia della fortezza affacciata sul mare e per conoscere le ultime scoperte archeologiche che la testimoniano.

L’iniziativa culturale è destinata a contribuire alla nuova promozione del Castello affinché, nonostante la crisi in atto, torni ad essere meta di un turismo culturale di prossimità. E’ un momento in cui possiamo tutti riscoprire quanto di bello abbiamo ogni giorno sotto gli occhi e che spesso non vediamo. Nel nostro paese siamo letteralmente immersi nella storia e circondati da una bellezza che ci ostiniamo per pura ignoranza a non voler vedere, incapaci di trasformarla in un’occasione di sviluppo civile, culturale ed economico.

La passeggiata, fino ad un massimo di 15 persone, si svolgerà all’aperto nel rispetto delle norme di sicurezza con mascherine e distanza interpersonale assicurata. La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria: 339.2321420. [email protected]