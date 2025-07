Appuntamento il 30 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, in Via Aurelia “ai portici”

Pd Santa Marinella: “Parte la raccolta firme a sostegno della proposta di legge per l’istituzione dello psicologo gratuito” –

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, si mobilita a sostegno della raccolta firme per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare per l’Istituzione dello Psicologo delle Cure Primarie. Si tratta di attivare un servizio di sostegno psicologico gratuito e strutturato in ogni ASL del Lazio. La proposta è sostenuta dalla consigliera regionale del PD Sara Battisti , come prima firmataria, dal gruppo PD Lazio e da tutta l’opposizione di csx unita nell’attuale consiglio.”

Lo dichiara in un comunicato il Partito Democratico Santa Marinella e Santa Severa, che afferma inoltre:

“Abbiamo aderito sin da subito a questa importante iniziativa – dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione -, consapevoli che firmare per questa proposta rappresenti un atto di civiltà a cui tutte e tutti siamo chiamati, affinché nessuno venga lasciato solo nei momenti di fragilità e riceva le cure necessarie. Nel sostenere convintamente la raccolta firme, crediamo sia urgente colmare il vuoto esistente e mettere al centro la salute mentale.”

Per questo, non si può più aspettare. Organizzeremo alcuni banchetti in città che partiranno da mercoledì 30 luglio 2025 dalle 18 alle 20 in Via Aurelia “ai portici”, per proseguire nei prossimi mesi.

Oltre 1,5 milioni di persone nel Lazio soffrono di disturbi psicologici: ansia, depressione, disturbi del comportamento alimentare colpiscono in modo particolare giovani e donne. L’accesso a un supporto psicologico pubblico e tempestivo è una necessità concreta e non più rinviabile.

Nasce da qui l’iniziativa di presentare una proposta di legge di iniziativa legislativa popolare, affinché anche il Lazio si doti finalmente di uno strumento di assistenza di fondamentale importanza, specie in un periodo di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo. Sono tantissime le persone che, pur nella consapevolezza del bisogno di un sostegno psicologico, scelgono di non farsi aiutare per via di situazioni finanziarie al limite che non permetterebbero una spesa simile, seppur necessaria.

La salute mentale è la priorità, non è un privilegio ma un diritto di tutti – continua la segretaria dem Lucia Gaglione -.

Siamo convinti che bisogna insistere nel solco del lavoro a sostegno di una sanità pubblica e universalistica, per questo la salute mentale deve entrare tra le priorità dell’agenda politica di chi governa.

Auspichiamo, quindi che da parte della Regione Lazio, la proposta venga messa tra le priorità dei prossimi consigli, perché la salute mentale è un diritto da rivendicare e proteggere, affinché ogni persona possa vivere con dignità e serenità.

Perché la legge arrivi in Consiglio regionale del Lazio, occorrono 10.000 (diecimila) firme da raccogliere entro i prossimi sei mesi. Vi aspettiamo al banchetto.”