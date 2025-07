Grando: “Successo per la sesta edizione del Ladispoli Summer Fest” –

“Con lo splendido concerto di Francesco Renga, dopo Gaia e Fred De Palma – afferma il sindaco Alessandro Grando – si è chiusa ieri sera la sesta edizione del Ladispoli Summer Fest.

Un’edizione straordinaria che ha visto la partecipazione di migliaia di persone tra musica, spettacolo e tanto entusiasmo. È stato bellissimo vedere la nostra città vivere queste serate d’estate con così tanta energia e partecipazione. Un grazie di cuore a tutti gli artisti che si sono esibiti, alla Pro loco di Ladispoli, agli uffici comunali, alle Forze dell’ordine, alla Polizia locale, ai volontari, ai tecnici e più in generale a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per organizzare questa manifestazione. Il ringraziamento più grande, ovviamente, va alle persone che hanno affollato Piazza Rossellini per assistere ai concerti, rendendo il Summer Fest un appuntamento così speciale. Vi diamo appuntamento al prossimo anno, con la settima edizione”.