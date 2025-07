Santa Marinella un set a cielo aperto con Cinemadamare –

Il 28 luglio nell’ Aula Consiliare “Silvio Caratelli” è stato presentato alla città e alla stampa “Cinemadamare”, il raduno internazionale di giovani filmmaker proveniente da più di cinquanta Paesi del mondo. Il campus itinerante, giunto alla sua 23ma edizione, arriva a Santa Marinella, che dal 28 luglio al 2 agosto si trasformerà in un set a cielo aperto. Ad accogliere i giovani filmaker sono stati il sindaco Pietro Tidei, l’assessore alla cultura Gino Vinaccia, l’assessore allo sport Marina Ferullo, il consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli. il direttore del campus Franco Rina. Presenti il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, e l’attrice Francesca Antonelli.

”L’Amministrazione Comunale ha fortemente voluto ospitare Cinemadamare. La presenza di tanti ragazzi e ragazze rappresenta un’occasione di scambio culturale e anche di valorizzazione del nostro territorio. Saremo a disposizione nel supportare i progetti creativi che si realizzeranno nel corso di questa settimana – ha detto il Sindaco – Spero riuscirete a cogliere l’essenza di Santa Marinella. La nostra città è nota per aver avuto tra i suoi abitanti nomi illustri del cinema italiano e internazionale ed è molte volte scelta dalle case produttrici per ambientare e girare film e serie tv”, ha concluso il Sindaco.

“Il progetto coinvolge 60 giovani appassionati di cinema e provenienti da tutto il mondo, che attraverso masterclass e prove pratiche si dedicheranno alla realizzazione di cortometraggi e filmati girando per le vie e tra la gente, cercando spunti e ispirazioni- ha spiegato l’assessore Vinaccia- Cinemadamare è un’occasione irripetibile non solo per i cineasti, ma anche per l’intera comunità. La città e la sua cultura diventeranno parte delle storie che i filmmaker vorranno raccontare, grazie anche al coinvolgimento della popolazione locale, che potrà partecipare come attori e comparse”, ha concluso l’assessore alla cultura Gino Vinaccia.

I ragazzi alloggeranno presso il Palazzetto del Sport, così come prevede l’organizzazione del Campus. “Siamo lieti di ospitare nei nostro Palazzetto così tanti giovani, convinti che la loro presenza saprà portare grandi benefici alla città”, afferma l’assessore allo sport Marina Ferullo.

Il consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli crede fortemente nella proposta e nella valenza dell’iniziativa. “Siamo entusiasti del progetto Cinemadamare, convinti che esso valorizzi il territorio e il suo patrimonio archeologico e storico. I cortometraggi realizzati, proiettati in giro per il mondo, faranno conoscere la nostra città- ha detto il Consigliere- I temi che potranno essere trattati e il genere del film sono totalmente liberi, lasciati alla creatività degli artisti. Ogni sera, sia a Santa Marinella e sia a Santa Severa, sarà offerto gratuitamente a tutto il pubblico la proiezione di film scelti per intrattenere cittadini e turisti negli spazi messi a disposizione dall’ Amministrazione Comunale”.

“Se questo Progetto può essere realizzato – spiega Franco Rina, direttore di Cinemadamare – è soltanto grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale di Santa Marinella, che fin dal nostro primo incontro ha accolto con entusiasmo l’unicità di questo progetto. Mi faccio interprete del sentimento di tutti i nostri filmmaker italiani e stranieri, grati a questa città e pronti a rendere Santa Marinella set a cielo aperto delle loro emozionanti storie”.

Il 30 luglio alle ore 21:00 verrà proiettato il cortometraggio “Nata Due Volte”, diretto dal giovane Massimiliano Galea e con protagonista Francesca Antonelli, madrina entusiasta della rassegna. La serata finale è prevista per il 2 agosto a Caccia Riserva, in pieno centro città, dove sarà premiato il cortometraggio vincitore della settimana”.