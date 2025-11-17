PD Santa Marinella: il 18 novembre filo diretto con la Regione, incontro con i consiglieri Leodori e Mattia” –

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, prosegue con l’iniziativa dal titolo “La politica al servizio dei cittadini”, un ciclo di incontri dedicati al confronto con la cittadinanza sui temi centrali della vita pubblica.”

A dichiararlo è il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Il prossimo appuntamento, intitolato “Insieme per il futuro: bilanci e proposte”, si terrà martedì18 novembre alle ore 18.00 presso il 5/8 Bistrot di Via Milano 6, Santa Marinella.

L’incontro sarà un momento di dialogo aperto e partecipativo, volto ad analizzare le politicheregionali e locali e a individuare proposte concrete per il futuro della comunità.

Ildibattito porrà particolare attenzione alle difficoltà che la politica regionale incontra oggi nel fornire risposte efficaci ai cittadini, con conseguenze dirette su diritti fondamentali, a partire da quello alla sanità pubblica, ormai in grave sofferenza.

Ne parleremo con gli esponenti del PD Lazio in consiglio regionale, il segretario e consigliere Daniele Leodori, e la consigliera Eleonora Mattia. I saluti istituzionali del Sindaco Pietro Tidei. Intervengono per il PD locale, l’Assessore e Vicesindaco Andrea Amanati e la Consigliera Paola Fratarcangeli. I lavori saranno introdotti e moderati da Lucia Gaglione, Segretaria del PD di SantaMarinella.

Il dibattito sarà aperto a tutti i cittadini, che potranno intervenire per esprimere idee e proposte. L’obiettivo è favorire unapartecipazione attiva e condivisa, fondamentale per costruire un Partito Democratico più forte, vicino alle persone e ai bisogni della comunità.

È nostra ferma convinzione che il coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle decisioni politiche sia fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti.

Invitiamo dunque la cittadinanza a partecipare.”