Al Museo Civico di Allumiere la prima edizione del riconoscimento dedicato al fondatore dell’istituzione. Premiato il giovane ricercatore Marco Virgili per una tesi sulla storia geomineraria dei Monti della Tolfa

Nasce il “Premio Archeologico Odoardo Toti”: una comunità riunita nel segno della memoria e della ricerca –

Sabato 15 novembre si è svolta la prima edizione del Premio Archeologico Odoardo Toti, un’iniziativa promossa dall’associazione omonima e ospitata presso il Museo Civico di Allumiere. Il riconoscimento nasce per onorare la memoria di Odoardo Toti, figura di riferimento per la comunità, fondatore del museo e già ispettore onorario della Soprintendenza, il cui impegno ha lasciato un segno profondo nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio archeologico locale.

La cerimonia ha assunto i toni di un sincero momento di commemorazione e riflessione sul lascito di Toti. A delinearne la figura e l’opera si sono alternati il Sindaco Luigi Landi, la Direttrice del Museo Mascia Zullo, la Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione Toti, rispettivamente Luisella Toti e Glauco Stracci, oltre a Paola Di Giovanni, Presidente dell’associazione AGILO, sponsor dell’iniziativa. I loro interventi hanno restituito un ritratto vivo e appassionato di un uomo profondamente legato alla sua terra e alla ricerca.

Il momento centrale dell’evento è stato la premiazione di Marco Virgili, insignito del riconoscimento per la migliore tesi dedicata al territorio e focalizzata sulla storia geomineraria dei Monti della Tolfa. Al giovane ricercatore sono stati consegnati una targa al merito e una preziosa foglia d’oro, simbolo evocativo della memoria storica che il premio si propone di tramandare.

La partecipazione numerosa del pubblico ha testimoniato un forte senso di appartenenza e di continuità con la storia locale. Molti presenti hanno ricordato con affetto la loro esperienza nell’associazione “Adolfo Klitsche de la Grange”, fondata da Toti nel 1955 per sostenere e promuovere la ricerca archeologica nel Comune di Allumiere.

La prima edizione del Premio Odoardo Toti ha così confermato non solo il valore della memoria storica, ma anche l’importanza dell’impegno civico nella salvaguardia del patrimonio culturale. Un segnale positivo per il futuro della ricerca e della comunità che la sostiene.