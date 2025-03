“Previsti interventi anche a Colfiorito e Belvedere”

PD Santa Marinella e Santa Severa: “Positiva la mattinata a Valdambrini per dare risposte sui lavori in corso” –

“Positiva la mattinata dedicata al rione Valdambrini per verificare lo stato dei lavori di Acea e rispondere ai dubbi degli abitanti del quartiere che da qualche settimana stanno affrontando alcuni disagi legati alla viabilità, proprio per i lavori di potenziamento della rete idrica.”

Lo dichiara in un comunicato il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, affermando inoltre:

“E’ stata l’occasione per i cittadini – dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione – per parlare direttamente con il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Amanati che sta seguendo sia i lavori di Acea che il progetto dell’ampliamento del ponte di Valdambrini.

L’assessore, accompagnato dalla consigliera Paola Fratarcangeli, dalla segretaria e da un componente del direttivo del PD, si è reso disponibile a discutere e fare chiarezza sui progetti in corso.

Il vicesindaco ha rassicurato i cittadini che – nel fine settimana Via Valdambrini resterà aperta alla regolare viabilità. “Grazie all’intervento di Acea, il quartiere beneficerà di una significativa riqualificazione” – ha spiegato Amanati – , evidenziando come la nuova rete idrica non solo eliminerà le problematiche che finora hanno causato disagio e spese impreviste per molte famiglie, ma permetterà inoltre il rifacimento del manto stradale a carico di Acea.

Durante l’incontro, è emersa anche la problematica sotto il ponte di “Colfiorito”, legata alla mancanza di cunette per la raccolta delle acque piovane, che sarà presto risolta attraverso un intervento a bordo strada e la conseguente asfaltatura. Per il versante “Belvedere”, invece, è prevista l’asfaltatura della strada per garantire una maggiore sicurezza stradale.

Stiamo lavorando per trovare soluzioni – continua Amanati – per migliorare la viabilità di tutta la zona, verificheremo infatti, con gli uffici tecnici la fattibilità del progetto della strada di collegamento “da Valdambrini a Via delle Colonie”, che sarà oggetto di un prossimo incontro con i proprietari del Ex cementificio.

Il nostro impegno – spiega la segretaria del circolo, Lucia Gaglione – continua “strada per strada e casa per casa”, con gli incontri direttamente nei rioni. Per questo abbiamo organizzato una serie di appuntamenti dedicati in particolare a problematiche specifiche dei dieci rioni presenti a Santa Marinella, compresa la frazione di Santa Severa, facendoci carico di portare all’attenzione dei nostri referenti in amministrazione le istanze raccolte.

Il prossimo incontro sarà domenica 23 marzo ore 11 a Santa Severa presso il “barAonda” con l’assessore Amanati per parlare di viabilità, e con la consigliera Fratarcangeli per parlare della questione del Castello di Santa Severa.

Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare attivamente a questi incontri, contribuendo così a rafforzare un dialogo costruttivo e collaborativo con l’Amministrazione.”