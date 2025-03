Giornata organizzata da Scuolambiente in collaborazione con Auser, Gec, Assonautica e Corrado Battisti

Nonostante il tempo incerto oltre cento visitatori, soprattutto bambini, hanno partecipato alla giornata organizzata da Scuolambiente nell’Area Nord della Palude di Torre Flavia. L’associazione, in collaborazione con Auser Cerveteri, GEC Cerveteri, Associazione nautica Campo di mare e di Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord e naturalmente Corrado Battisti responsabile dell’Area per la Città metropolitana di Roma Capitale, aveva predisposto un programma ricco di giochi e visite guidare.

Molte famiglie hanno accolto la proposta di approfondire la conoscenza di questa Area unica nel suo genere per la tutela dell’avifauna migratoria e per la conservazione delle dune sabbiose e il sistema di laghi, stagni costieri e acquitrini.

Cerveteri, giochi e visite guidate: successo per iniziativa a Torre Flavia

“Grazie ai nostri Ecolaboratori, molti bambini si sono avvicinati a Torre Flavia e l’hanno arricchita di cartelli e indicazioni tanto da poterla definire la prima Area Protetta Gestita dai Bambini. E attraverso gli insegnati e i bambini siamo riusciti a coinvolgere le famiglie che hanno deciso così di trascorrere una mattina tra giochi e natura” Ha dichiarato la Presidente Maria Beatrice Cantieri. Durante la mattinata sono state messe a dimora alcune piante per il progetto Ossigeno di Arsial da Rosario Sasso e lo staff di Salviamo paesaggio e gli aquiloni di Auser sono riusciti ad alzarsi anche se per poco. Le conchiglie di Torre Flavia personalizzate da Tiziana di Scuolambiente sono state molto gradite dai bimbi quale premiazione ideale insieme agli attestati predisposti dall’Associazione.

“Purtroppo, il tempo non ci ha consentito di concludere il programma, il vento forte e la pioggia hanno indotto i visitatori a fare rientro. I bambini però, affascinati dalla piccola avventura, hanno voluto la promessa di tornare presto per completare le escursioni e partecipare alle attività e certamente al più presto organizzeremo di nuovo una bella giornata a Torre Flavia. Per adesso voglio però ringraziare la Croce Rossa Italiana comitato locale, il gruppo comunale di Protezione Civile l’associazione nazionale Polizia di stato, il Comune di Cerveteri e lo stabilimento Ezio alla Torretta per la sempre costante presenza e un plauso speciale a tutti i volontari organizzatori eccellenti!”