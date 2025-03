Calcio, finisce con un pareggio il derby tra Virtus MSN e Kaysra

0-0 tra Virtus MSN e Kaysra, ma al San Nicola rimane il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nel secondo tempo

Si è concluso sullo 0 a 0 il derby domenicale tra Virtus MSN e gli etruschi del Kaysra. Nonostante il punteggio, allo stadio A. Lombardi di San Nicola, è andata in scena una partita vivace dal punto di vista tecnico e nervosa da quello mentale, come spesso accade nelle stracittadine. Dopo una prima mezzora molto intensa, il ritmo di entrambe le squadre è calato prima dell’intervallo. Rientrata in campo, la Virtus Marina di San Nicola ha cercato di spingere e si è procurata anche un rigore, purtroppo, non concretizzato. Il gioco è proseguito in maniera sincopata a causa delle tante interruzioni con il Kaysra che è rimasto in 10 per buona parte del secondo tempo. Tuttavia, i ragazzi di mister Pino Neto non sono riusciti a sfruttare l’uomo in più, soffrendo la costruzione del Kaysra e fallendo un paio di occasioni sottoporta. Poco ha influito l’espulsione allo scadere di un altro giocatore della squadra di Cerveteri.

“C’è un po’ di dispiacere – ha dichiarato il vicepresidente Ian Deleuse alla fine della gara – perché abbiamo avuto la possibilità di prendere 3 punti contro una squadra che ci precede di diverse posizioni in classifica. La vittoria sarebbe stata importante, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo portato a casa un punto, allungando leggermente sul Cura Calcio che ci insegue. Ora, dobbiamo continuare a lavorare per cercare di consolidare la nostra posizione in classifica, un piazzamento che ci permetterebbe di raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Mancano solo 4 giornate alla fine del campionato e la lotta è serratissima. La prossima settimana, i rossoblù andranno a sfidare la capolista, il Quartiere Campo dell’Oro, reduce da 7 vittorie consecutive. All’andata Molinari e compagni erano andati ad un passo dall’impresa, ma fuori casa sarà tutto più complicato. Bisogna tenere duro, ogni punto è prezioso.