FDI: “Raul Di Gennaro, eroe e patriota civitavecchiese da celebrare in occasione della Giornata del Patriota prevista dallo Statuto Comunale” –

Il 17 marzo, anniversario della proclamazione del Regno d’Italia e Giornata dell’Unità nazionale, finalmente il Consiglio Comunale avrebbe dovuto celebrare un eroe e patriota civitavecchiese, come previsto dallo Statuto del Comune, dopo la modifica del 2019, a cui poi non venne dato seguito negli anni successivi, a causa del Covid. Quest’anno la celebrazione è stata ripresa dal capogruppo di Fratelli d’Italia che a fine febbraio ha proposto al Presidente del Consiglio Comunale Marco Di Gennaro di partire con la figura di Raul Di Gennaro, come già venne suggerito e proposto dal circolo territoriale “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia subito dopo la modifica dello Statuto. Di Gennaro fu infatti insignito in vita della Medaglia d’Argento al Valor Militare, per quanto fatto nella Seconda Guerra mondiale a El Alamein, dove Di Gennaro combatté dimostrando il suo eroismo con altri paracadutisti della Folgore, un eroismo che fu persino riconosciuto dal nemico inglese, che rese ai soldati italiani l’onore delle armi per quanto dimostrato sul campo di battaglia tra le roventi sabbie di El Alamein.

Dopo un primo assenso da parte del Presidente del Consiglio Comunale, con il coinvolgimento dell’assessore alla Pubblica Istruzione Tinti per invitare alcune classi degli istituti scolastici cittadini a partecipare alla cerimonia all’aula Pucci, anche questa vicenda, così come si era tentato di fare da parte di alcuni rappresentanti della sinistra per l’intitolazione di largo Mafalda Molinari, è stata incredibilmente politicizzata e ideologizzata, arrivando a sospendere ogni decisione “in attesa di definire le modalità di individuazione degli eroi e dei patrioti da celebrare”.

L’ipocrisia politica di alcuni rappresentanti della maggioranza ha fatto sì che non abbiano neppure avuto il coraggio di bocciare la proposta, rinviando la questione il tempo necessario a far trascorrere inutilmente il 17 marzo, quindi senza alcun rispetto dello Statuto del Comune di Civitavecchia. Ma la domanda più offensiva dell’intelligenza non del sottoscritto, ma direi di tutti i Civitavecchiesi, su cui è stata incentrata la richiesta di rinvio è stata su chi si arroghi il diritto di stabilire se Raul Di Gennaro sia stato un eroe e un patriota, come se una Medaglia d’Argento al Valore, conferita dal Presidente della Repubblica, non abbia alcun significato.

Raul Di Gennaro è stato indiscutibilmente un eroe, un patriota ed un grande Civitavecchiese e la sua vita ne costituisce la migliore testimonianza. Un grande Uomo che è stato insignito anche dalla Stella d’oro del Coni per grandi ed indiscutibili meriti anche nello sport.

Visto che il Consiglio Comunale non intende procedere con quanto previsto dallo Statuto comunale, proponiamo di avviare una serie di incontri nelle scuole, con storici ed esperti locali, per far conoscere le figure storiche civitavecchiesi, meritevoli di essere appellati come eroi e patrioti.

Massimiliano Grasso

Capogruppo Fratelli d’Italia

Paolo Iarlori

Coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia