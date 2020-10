Pd Astorre-Maugliani: “Buon Lavoro alla Segretaria di Ladispoli Silvia Marongiu”

Share Pin 1 Condivisioni

“Buon lavoro a Silvia Marongiu, neo segretaria del Pd di Ladispoli, pronta a ricoprire questo incarico con la determinazione e la passione che ha sempre dimostrato, nella politica e nella vita”.

E’ quanto scrivono in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, e il segretario del Pd provincia di Roma, Rocco Maugliani.



“Con Marongiu – continuano – la comunità del Partito democratico di Ladispoli, i tanti attivisti e i simpatizzanti del circolo locale, sono pronti a rimboccarsi le maniche per un’opposizione dura e costruttiva in Consiglio comunale e per preparare la sfida delle prossime elezioni comunali”.