Donate 20 visiere del FabLab all’ospedale Padre Pio di Bracciano –

Oggi la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, ha donato all’ospedale Padre Pio di Bracciano 20 visiere realizzate attraverso fabbricazione digitale dal FabLab di Bracciano.

“Si tratta – spiega Michela Califano – di un progetto che in questi mesi di emergenza Covid ho proposto allo Spazio Attivo di Bracciano e al direttore generale dell’Asl Roma 4 Giuseppe Quitavalle. Il FabLab ospitato all’interno dello Spazio Attivo gestito da Lazio Innova, società della Regione Lazio, è uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio. Un luogo di innovazione dove le startup possono trovare terreno fertile per realizzare e lanciare le proprie iniziative.













Grazie a una stampante 3D di ultima generazione ho lanciato l’idea di realizzare alcune visiere da donare poi al vicino ospedale di Bracciano che ha subito accettato. Voglio ringraziare davvero tutte le persone che hanno preso al balzo questa proposta, dal responsabile dello Spazio Attivo di Bracciano, Luca Polizzano, alla responsabile del Fab Lab Lucia Bianchini, al tecnical manager Marco Sanalitro. E naturalmente il direttore generale dell’Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle e il direttore amministrativo Francesco Quagliariello”.

“Lo Spazio Attivo e il FabLab si sono mostrati disponibili a realizzare ulteriori visiere se fosse necessario – spiega ancora Michela Califano -. Questa è la dimostrazione delle potenzialità del nostro territorio e di come facendo rete e sfruttando le capacità delle nostre aziende si possa davvero avviare un percorso virtuoso di reciproco aiuto soprattutto oggi in un periodo in cui l’unione deve essere la nostra forza”.