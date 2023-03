Paura e preoccupazione in città

Paura nella notte a Ladispoli: branco di lupi sbrana pecore in zona Monteroni

Paura a Ladispoli, sono tornati i lupi. Nuovamente nel mirino dei lupi le campagne di Ladispoli che, dopo un periodo di pausa, sono state prese d’assalto da un branco di lupi che nella tarda notte in zona Monteroni ha attaccato una recinzione e sbranato alcune pecore per poi mettersi in fuga con parte delle carcasse degli animali appena attaccati.

Come scrive Centro Mare Radio si è trattato di uno degli episodi già vissuti in città che sta destando non poca preoccupazione e disagi non solo ai residenti di zona, anche e soprattutto agli allevatori locali.