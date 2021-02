Patrick Zaki, Cerveteri aderisce all’appello di Amnesty International

Share Pin 10 Condivisioni

Pascucci: “In occasione del primo anniversario del suo arresto, illumineremo di giallo il Palazzo del Granarone”

L’indignazione per la prigionia di Patrick Zaki è uniforme e diffusa: i motivi e le modalità con cui il giovane studente dell’Università di Bologna è stato imprigionato, infiammano gli animi della società civile.

“Patrick Zaki deve tornare a casa”, scrive il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

“Per questo, come Comune di Cerveteri abbiamo aderito con convinzione all’appello lanciato da Amnesty International”, aggiunge.

Lunedì 8 febbraio, in occasione del primo anniversario del suo arresto, il Palazzo del Granarone verrà illuminato di giallo.

Un gesto fortemente simbolico

Cerveteri “si unisce alle campagne di sensibilizzazione lanciate in tutta Italia a sostegno dello studente egiziano dottorando all’università Alma Mater di Bologna”.

Il parallelo tra Zaki e la tragica morte di Giulio Regeni è inevitabile

“Nel dialogo con le altre autorità statali, il nostro Governo nazionale deve sempre tenere in mente che la battaglia per i diritti e per l’uguaglianza non subirà mai battute d’arresto”, conclude Pascucci.