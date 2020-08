Condividi Pin 0 Condivisioni

Passoscuro, ritrovato l’apparecchio acustico smarrito

E’ stato ritrovato l’apparecchio acustico perso qualche giorno fa, da un bimbo, in spiaggia a Passoscuro. La famiglia aveva chiesto aiuto per trovarlo, trattandosi di uno strumento fondamentale per il bambino.

Oggi è stato individuato in spiaggia e la persona che ha avuto la fortuna di trovarlo cerca i proprietari.

Ritrovato cerco contatto proprietario Gepostet von Jasmine Nati am Donnerstag, 20. August 2020