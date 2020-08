Condividi Pin 21 Condivisioni

Dopo il Jova Beach Party, il Uova Beach Party innesta le scintille tra le due città

Cerveteri – Ladispoli, le uova della Caretta Caretta diventano caso nazionale

Nel 2019 Jovanotti e i nidi di fratino. Nel 2020 le uova delle tartarughe contese dai comuni. Di nuovo, prima gli uccelli ora i rettili. Una vicenda approdata ora a livello nazionale dopo un articolo de Il Messaggero scritto da Emanuele Rossi e ripreso subito dal TG4.

Una storia affascinante certo, da una parte l’arrivo di queste meravigliose creature in cerca di nuovi nidi dal sud verso nord probabilmente a causa del riscaldamento del mare. Dall’altra però le continue polemiche, e forse anche rivalità, tra le città. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però vi è stata quando le uova della Caretta Caretta, che aveva deposto a Palo (Ladispoli), sono state trasportate di sera sulla spiaggia di Campo di Mare (Cerveteri) ritenuto “luogo più sicuro” come spiegato da Luca Marini, coordinatore di Tartalazio, che si occupa per conto della Regione della salvaguardia e il soccorso della specie.

Agguerrito invece il vicesindaco di Ladispoli, Pierpaolo Perretta pronto a minacciare anche azioni legali per chiedere come mai siano state trasportate 90 uova a così tanta distanza in un altro comune senza avvisare neanche l’amministrazione comunale ladispolana. Un duello destinato a quanto pare a proseguire per tutta l’estate. E lo dimostrano anche le vignette che iniziano a circolare sui social.