Condividi Pin 10 Condivisioni

Coronavirus, crescono ancora i contagi. Oggi 845

E’ boom di nuovi contagi nel nostro Paese: secondo l’ultimo bollettino diramato pochi minuti fa dal Ministero della Salute e dalla Protezione civile i casi sono 845 nelle ultime 24 ore. I decessi sono 6.

Ieri i contagi erano stati 642.

Sono stati 180 i guariti nelle ultime 24 ore per un numero complessivo di 204.686 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 68 ricoverati, due in più di ieri.