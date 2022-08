Per la prima volta anche la città di Fiumicino competerà in campionato con una squadra femminile grazie ad un accordo tra Polisportiva Passoscuro, Academy Ladispoli e College Life Italia

È ufficiale: per la prima volta Passoscuro, e l’intera città di Fiumicino, parteciperà al campionato 2022/2023 con una squadra femminile di calcio a undici.

Fiumicino: Passoscuro ha la sua squadra di Calcio a 11 femminile

Nella foto, le atlete: Alice Ceccarelli, Michela Mastropietro, Luara Fernandes, Margherita Buondì, Elena Marinelli, Safia Mustafa, Giordana Parente. La dirigenza: Stefano Cantucci, (Presidente), Vincenzo Persi (College Life Italia), Renato Picchi (Direttore sportivo settore maschile), Daniele Severini (Allenatore settore femminile), Annamaria Fornetti (Collaboratrice).

“Ringraziamo di cuore la signora Sabrina Fioravanti, Presidente onoraria della SSD Academy Ladispoli e Vincenzo Persi, responsabile del settore femminile di College Life Italia, società leader in Italia nell’ambito delle borse di studio sportive ed accademiche: grazie a queste due società Passoscuro può puntare sull’importanza e il prestigio di una squadra di calcio a 11 femminile, che diventerà presto sicuramente un orgoglio per l’intera città di Fiumicino” – ha dichiarato Stefano Cantucci, Presidente della Polisportiva Passoscuro, che ha già una squadra maschile competitiva nel campionato di Prima Categoria.





Calcio a 11 femminile: per la prima volta a Fiumicino

La realizzazione della squadra femminile nasce dall’accordo tra la Polisportiva Passoscuro Calcio, la Academy Ladispoli e College Life Italia. La squadra si allenerà e giocherà sul campo della Polisportiva, seguita da Mister Daniele Severini e dal direttore sportivo Sergio Pirozzi, ben noto nel mondo del calcio.

“Questo progetto si basa essenzialmente sulla formazione e la crescita delle atlete – ha spiegato il Presidente Cantucci – con il desiderio di accendere un grande faro sul mondo, in grande crescita, del calcio femminile. Personalmente e come Presidente di questa società, sono veramente orgoglioso di essere parte di questo progetto e mi auguro che le nostre calciatrici potranno crescere ed essere notate per le loro qualità”.

“Sono per me doverosi – ha concluso Cantucci – i ringraziamenti nei confronti di Stefano Calandra, ideatore del progetto, dei nostri partner e di tutto lo staff tecnico della Polisportiva Passoscuro per tutto il lavoro fatto e per quello che faremo insieme per la crescita del calcio femminile e maschile nel nostro territorio. Facciamo un enorme in bocca al lupo a tutte le atlete che faranno parte della nostra squadra di Calcio a 11 femminile”.

