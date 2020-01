Passaggio ad Acea, Grando: “qualcuno antepone i propri interessi a quelli della città?”

Condividi Pin 141 Condivisioni

Il sindaco di Ladispoli punta il dito contro i non firmatari della mozione presentata dalla maggioranza

“Si è concluso da poco – scrive il Sindaco Grando – il Consiglio comunale aperto in cui abbiamo affrontato la questione relativa al passaggio del servizio idrico ad Acea e il pericolo di commissariamento da parte della Regione Lazio.

Al termine della discussione, in cui non sono mancati momenti di confronto tra le varie forze politiche, alcuni gruppi hanno deciso di non sostenere la mozione portata all’attenzione della massima assise comunale.

I cittadini hanno il diritto di conoscere i nomi dei consiglieri che, non votando questo atto, lo hanno reso sicuramente meno efficace di quanto sarebbe potuto essere in caso di voto all’unanimità.

Si tratta dei consiglieri Trani e Palermo del gruppo Ladispoli Città, Ascani e Pierini del partito democratico e Fabio Ciampa.

È evidente che qualcuno vuole giocare sulla pelle dei cittadini di Ladispoli e lucrare politicamente su un argomento che invece dovrebbe vedere tutte le forze politiche remare nella stessa direzione.

Oggi abbiamo avuto l’ennesima conferma del fatto che ad alcuni “politici”, o presunti tali, preferiscono anteporre i propri interessi a quelli di un’intera città.

Ringrazio tutti i cittadini che sono intervenuti e, a nome dell’Amministrazione comunale, esprimo gratitudine nei confronti dei Consiglieri regionali Daniele Giannini e Devid Porrello, che hanno preso l’impegno di portare all’attenzione del Consiglio e della Giunta regionale le nostre istanze.

Noi ovviamente non ci fermeremo e continueremo a lavorare in prima linea per garantire a Ladispoli un servizio idrico efficiente, indipendentemente dal fatto che a gestirlo sia Flavia Servizi o Acea”.

Passaggio ad Acea Ato2, il sindaco Alessandro Grando illustra la mozione approvata in consiglio e punta il dito sugli astenuti Pubblicato da Baraondanews.it su Martedì 28 gennaio 2020