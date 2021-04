Share Pin 0 Condivisioni

Pasquetta, Confesercenti: “8 su 10 a casa” –

Quest’anno niente gita fuori porta per la Pasquetta. Quasi 8 italiani su 10 festeggiano il Lunedì dell’Angelo in casa,e solo il 2% è in viaggio.

E’ quanto si apprende da un sondaggio di Swg per Assoturismo Confesercenti.

L’11% passerà la giornata a casa di parenti, mentre a casa di amici si recherà soltanto il 3%, quota che sale al 6% nelle Regioni del Nord Est.

Effetto delle restrizioni anti-Covid che condiziona anche la stagione estiva, visto che le prenotazioni, soprattutto per le mete balneari, sono completamente bloccate.