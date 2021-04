Pasquetta, 84% a casa: boom meal delivery

Share Pin 0 Condivisioni

Niente scampagnata: l’84% degli italiani a causa delle restrizioni per il Covid oggi pranza a casa, il 9% con parenti e e amici, secondo una indagine Coldiretti

I dati indicano però che c’è stato un record d’affari per un valore di 706mln di euro, pari al +19%, del meal delivery. Circa 40 mila famiglie per non rinunciare ai sapori della campagna hanno utilizzato la consegna pasti a casa organizzata dagli agricoltori di Terranostra/Campagna amica. Una boccata di ossigeno per il settore degli agriturismi che con la pandemia ha perso 1,2 mld.