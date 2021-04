Share Pin 0 Condivisioni

Polizia di Stato: salvato sulla Via del Mare riccio raggomitolato e spaventato –

Via del Mare. La Polizia di Stato salva un riccio raggomitolato e spaventato sulla carreggiata. Nelle primissime ore di oggi, sulla via del Mare, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, in procinto di iniziare il servizio di controllo per il contenimento da COVID 19, hanno notato sulla carreggiata una piccola palletta spinosa: un riccio. Per evitare che venisse ucciso dalle autovetture in transito, i poliziotti hanno portato in salvo il piccolo “spinosetto” che quando si è sentito al sicuro, ha tirato fuori il suo musetto con le zampette. Un veterinario che, proprio in quel momento si trovava a passare di lì si è fermato e, su richiesta dei poliziotti, ha visitato l’animaletto. Il dottore dopo aver rassicurato gli agenti sulle buone condizioni del piccolo riccio, ha consigliato loro di ricollocarlo nel suo ambiente naturale per consentirgli di riprendersi. Il consiglio del veterinario è stato subito seguito dagli agenti che hanno riconsegnato il piccolo riccio all’area verde attigua al fiume Tevere.

Lo rende noto attraverso il proprio profilo Facebook la Questura di Roma