Condividi Pin 0 Condivisioni

Un momento di grande musica dai locali di Studio111 a Cerveteri

Pascucci: “Tra poco la diretta di Reinaldo Santiago”-

Un momento di grande musica dai locali di Studio111 a Cerveteri.

Tra poco, alle ore 19:00 il nostro concittadino e grande batterista Reinaldo Santiago si esibirà in diretta social per un concerto per tutti i cittadini.

Puoi seguirlo collegandoti qui: https://www.youtube.com/watch?v=kBRjCv_LycM