Condividi Pin 0 Condivisioni

“Una panchina spezzata al Belvedere, cartelli per la balneazione divelti e dati alle fiamme sulla nostra spiaggia”

Cerveteri, vandalismo e inciviltà diffusa. La riflessione dell’assessore Elena Gubetti-

Sono molto tristi le foto degli atti vandalici compiuti nelle ultime 72 ore a Cerveteri, come segnala l’Assessore alla Organizzazione e Tutela del Territorio, Elena Gubetti.

L’ Assessore ha deciso così, attraverso un’amara riflessione, di cercare, ancora una volta, di sensibilizzare la popolazione sul senso civico.

Un senso civico che a ben vedere, non sarebbe riuscito ad emergere nemmeno con una pandemia mondiale.

“A vedere certe immagini non puoi restare indifferente: se ami questa terra, e io la amo, ti piange il cuore a vedere come viene trattata”, inizia l’Assessore.

“Nelle ultime 72 ore ho visto atti di vandalismo e abbandoni in tutto il territorio, senza distinzione alcuna”

“Una panchina spezzata al Belvedere, nel cuore del nostro centro storico, cartelli per la balneazione divelti e dati alle fiamme sulla nostra spiaggia, rifiuti abbandonati sulle nostre strade, pulite da cima a fondo”.











” Oggi di nuovo strade deturpate e inquinate irrimediabilmente mentre il Bosco di Valcanneto è diventato una discarica dove abbandonare qualunque cosa”.

“Mentre percorri strade come via Casetta Mattei, via di Zambra, via del Bagolaro pensi che neanche una pandemia mondiale e i giorni di isolamento assoluto che abbiamo vissuto hanno lasciato un segno dentro di noi”.

“I “restiamo uniti”, “ce la faremo”, “andrà tutto bene”, sono già dimenticati”.

“Appena la bufera è passata, abbiamo ripreso a fare quel che facevamo prima”

“Cambiando poco o niente, ma al contrario esasperando tutti i comportamenti negativi”

“L’amministrazione comprerà nuove telecamere, darà una stretta con le multe e i controlli, bonificherà le strade, aggiusterà i cartelli e le panchine ma non basterà”

“Teniamoci stretto il senso profondo di questa crisi che stiamo vivendo: è il momento di essere più consapevoli che quello che abbiamo va custodito gelosamente e ognuno di noi deve fare la sua parte”

“Saranno effettuati controlli” – conclude- “con nuove telecamere”.