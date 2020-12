Share Pin 1 Condivisioni

Il messaggio social del Sindaco di Cerveteri

Pascucci: “In Bocca al lupo al Maestro Stefano Indino, cittadino di Cerveteri da stasera su Rai Tre” –

Il Maestro Stefano Indino è uno dei fisarmonicisti più apprezzati in tutto il panorama musicale. Alla magia che solo lui è capace di donare quando imbraccia lo strumento, unisce un grande sorriso ed una straordinaria passione per la musica. È un nostro concittadino, che tante volte (tra un tour internazionale e un altro), si è esibito in concerto.Da questa sera, potremo vederlo su RAI TRE al fianco di Massimo Ranieri nel programma “Qui e adesso”, uno show in 4 serate in cui come avviene oramai dal lontano 2012, lo affiancherà accompagnandolo tra grandi canzoni e tanti ospiti.

Lo spettacolo e la musica dal vivo stanno vivendo un momento difficilissimo: dagli artisti più famosi, ai musicisti che sempre li affiancano fino alle maestranze di ogni livello. Un momento difficile come lo sta vivendo ognuno di noi, che fino a un anno fa mai avremmo immaginato di vivere e che davvero, speriamo, possa terminare il prima possibile. A tutti loro, va la mia vicinanza e affetto.Questa sera, sicuramente ci penserà Stefano insieme a tanti artisti a farci trascorrere qualche ora di leggerezza e spensieratezza. In bocca al lupo Maestro!

Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri