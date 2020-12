Share Pin 14 Condivisioni

Natale e Capodanno dentro i confini comunali

Bozza Dpcm Natale, vietati spostamenti fra le regioni dal 21/12 al 6/1: le misure –

Natale e Capodanno dentro i confini comunali: come riportato da Sky tg24 dal 21 dicembre al 6 gennaio blocco degli spostamenti tra tutte le regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il Cdm ha approvato un decreto legge che farà da cornice al nuovo Dpcm di dicembre che il premier Giuseppe Conte dovrebbe firmare in serata dopo aver inviato la bozza alle Regioni. Alcuni governatori, che non gradiscono le misure, potrebbero però dare battaglia.

Il nuovo decreto del Cdm, quello approvato, è composto di due soli articoli, serve a dare “copertura” proprio alla stretta natalizia. Permette a Conte di firmare un Dpcm che duri fino a 50 giorni (ora il limite è 30) e quindi di fissare la scadenza del decreto in vigore dal 4 dicembre anche oltre l’Epifania (tra le ipotesi c’è quella del 15 gennaio).

In Cdm, dopo una animata discussione, si è deciso di confermare, con il prossimo dpcm lo stop alle lezioni in presenza alle superiori fino al 7 gennaio, quando dovrebbero tornare in classe tutti gli studenti.

Col nuovo Dpcm dovrebbe essere confermato il sistema in tre fasce: gialla, arancione e rossa. La curva si abbassa e venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base del monitoraggio settimanale, firmerà le nuove ordinanze che da domenica potrebbero rendere più gialla l’Italia, facendo passare alcune Regioni da zona rossa ad arancione e altre da arancione a gialla. Ma la cautela resta massima.

Ma è sugli spostamenti che in Cdm si litiga e si annuncia già rovente il confronto delle prossime ore con le Regioni: Pd-M5s-Leu tengono la linea dura.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà spostare tra Regioni e province autonome se non per lavoro, salute e “situazioni di necessità”, oltre che per tornare nella propria residenza, domicilio o abitazione.

Resta il divieto di uscita notturna in tutta Italia a partire dalle 22. La misura dovrebbe essere valida anche il 24, il 25, il 31 dicembre, l’1 e il 6 gennaio.

Nelle zone gialle restano chiusi bar e ristoranti dalle 18, però a Natale, Santo Stefano, a Capodanno e per l’Epifania potrebbero rimanere aperti a pranzo e non essere chiusi, come trapelato nei giorni scorsi. In discussione la misura di far chiudere i ristoranti degli alberghi la notte del 31 dicembre.

Con il coprifuoco confermato alle 22, le messe natalizie dovranno iniziare molto prima rispetto alla consueta mezzanotte. “Si dovrà concludere presto entro l’orario per rientrare a casa per il coprifuoco alle 22. Quindi verso le 20.30. È una decisione presa in accordo con la Cei, la quale ha capito perfettamente l’esigenza”, ha precisato la sottosegretaria dem alla Salute Sandra Zampa.

– L’orario di chiusura dei negozi potrebbe essere spostato alle 21 per consentire di allungare lo shopping natalizio, diluire gli ingressi ed evitare assembramenti, con ingressi sempre contigentati. I centri commerciali dovrebbero essere aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizi.

Il governo è intenzionato a non consentire l’apertura degli impianti sciistici per il rischio assembramenti; l’esecutivo avrebbe inoltre deciso di proibire anche le crociere nel periodo natalizio.

Dal 20 dicembre potrebbe scattare la quarantena per chi torna dall’estero ma anche su questa misura c’è ancora incertezza.