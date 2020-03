Condividi Pin 0 Condivisioni

Sospesi tutti i mercati cittadini a Cerveteri centro e frazioni

Pascucci: “A Cerveteri nessun caso, ma molti ancora sottovalutano la situazione”

“Proseguono le #cronachediresistenza da Cerveteri. Come prima cosa voglio ribadire che a Cerveteri NON c’è alcun caso di contagio. Grazie al grande senso di responsabilità di tantissime persone stiamo gestendo nel migliore dei modi questa situazione emergenziale e dobbiamo continuare su questo percorso per limitare al massimo ogni possibile forma di contagio. Molti però continuano a non capire la gravità della situazione.

La struttura comunale di Cerveteri è operativa su tutti i fronti per informare e comunicare in tempo reale ogni aggiornamento alla cittadinanza. Da oggi inoltre, è in funzione un nuovo numero, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 gestito dalla Protezione Civile per rispondere alle informazioni della popolazione e per assistere persone anziane, sole o con diverse abilità. Il numero è: 0692959918. NON CHIAMATELO SE NON PER EMERGENZE.

Da oggi sospesi i mercati cittadini a Cerveteri centro e in tutte le frazioni.

Per brevità, vi indico alcuni link utili contenenti materiale e video informativi:

Poco fa, ho realizzato altri due video, nei quali riassumo tutti gli aggiornamenti della giornata di oggi: https://bit.ly/2IBdnU4

Quì la sezione realizzata sul sito del Comune di Cerveteri contenente tutte le informazioni utili: https://bit.ly/2viKNUA

Oggi pomeriggio infine, sono intervenuto telefonicamente a Radio Roma Capitale. Per chi volesse ascoltare il mio intervento, ecco il link: https://bit.ly/2xwgH0z.

Come sempre, continuerò ad aggiornarvi su ogni avvenimento. Ce la faremo”

Alessio Pascucci