Iniziate stamattina le operazioni di sanificazione

Santa Marinella, gli uffici comunali torneranno agibili venerdì

Sono iniziate oggi presso tutti gli uffici comunali le operazioni di sanificazione e bonifica.

Gli uffici torneranno agibili da venerdì, queste le parole del dott.Pietro Andolfi, presidente della Municipalizzata S.M.S. a cui è stato affidato il compito.

TIDEI – ringrazio Pietro Andolfi e le signore della Multiservizi che hanno risposto all’appello con senso di responsabilità e sacrificio.

Gli uffici comunali – prosegue Tidei – torneranno agibili da venerdì 13 marzo e quindi a disposizione di tutto il personale dipendente per riprendere l’attività lavorativa , nel rispetto delle direttive Nazionali e Regionali emanate a prevenzione della diffusione del virus COVID -19.

Cercheremo di attivare quanto prima , ove possibile , il telelavoro per tutti coloro che ne faranno richiesta ma non tollereremo in alcun modo assenze ingiustificate.

Sono dispensati dal servizio i dipendenti a cui la ASL locale ha certificato l’isolamento fiduciario, chi invece sarà assente in maniera arbitraria e/o con semplice autocertificazione risponderà personalmente in caso di accertate dichiarazioni mendaci.

Per i cittadini – conclude Tidei – non cambia nulla, E’ CONSENTITO L’ACCESSO AL PUBBLICO SOLO PER LE ISTANZE URGENTI E NON PROCRASTINABILI (CIRCOSTANZE DA DOCUMENTARE), CHE SARANNO GARANTITE ATTRAVERSO RICHIESTA DI APPUNTAMENTO DA INOLTRARE TRAMITE POSTA ELETTRONICA (protocollosantamarinella@postecert.it) AI RELATIVI UFFICI DI RIFERIMENTO, LIMITANDO COMUNQUE L’INGRESSO AGLI UFFICI A NON PIU’ DI UN UTENTE ALLA VOLTA.