Borrelli, “Autocertificazione necessaria anche se si esce a piedi”

Borrelli, “Autocertificazione

Lo ha spiegato il capo della Protezione Civile Borrelli durante la conferenza stampa di questo pomeriggio: “Il consiglio è sempre lo stesso: uscire per lo stretto necessario e anche chi esce di casa e si muove a piedi dovrà portare con sé l’autocertificazione per l’emergenza coronavirus. Si raccomanda – ha aggiunto – di rispettare la distanza di un metro come principale criterio di contenimento del virus. In assenza della possibilità di mantenere la distanza è raccomandato l’uso delle mascherine”.