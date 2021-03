Share Pin 1 Condivisioni

“Credo di interpretare lo sgomento che sta attraversando grandissima parte della base del partito”

Partito Democratico, Montino: “Tutta la mia solidarietà a Nicola” –

Dopo la scelta di Nicola Zingaretti non mancano le razioni del mondo politico: Esterino Montino ha lasciato su Facebook un messaggio che analizza la situazione dall’interno del PD.

“Apprendo con grande dispiacere delle dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd”, scrive l’attuale primo cittadino di Fiumicino.

“Credo di interpretare lo sgomento che sta attraversando grandissima parte della base del partito, ma comprendo le ragioni che hanno portato Nicola a questa decisione drastica”, scrive.

“Lo stillicidio, il continuo mormorio, l’arrivismo, il doppio gioco di chi ha scelto di stare nel PD per questioni di potere e non per condividere un progetto per il Paese, ma per progetti personalistici che hanno condotto allo sfascio del partito del 2018, sono difficili da sopportare”.

Una dichiarazione dunque in linea con le stesse esternazioni a caldo del Presidente della Regione Lazio e Segretario dimissionario del Partito Democratico.

“Adesso bisogna reagire e penso che l’atto di Nicola serva ad aprire una battaglia politica di chiarimento definitivo con quanti continuano a lavorare per distruggere il Pd”, dice Montino.

“Tutti noi che, invece, lo abbiamo a cuore e ne conosciamo il valore, continueremo a combattere a viso aperto, insieme a Zingaretti, per riaffermare la funzione di un grande partito della sinistra di cui il Paese non può fare assolutamente a meno”.

“Tutta la mia solidarietà a Nicola”, conclude il Sindaco di Fiumicino.