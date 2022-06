Musolino: “Ancora un importante risultato per le merci e i traffici ro-ro. Iniziamo subito a sfruttare la nuova banchina 29 con 50.000 metri quadrati di piazzali”

Parte la nuova tratta della Grimaldi tra Civitavecchia e Valencia

La nuova linea trisettimanale di Grimaldi Lines collegherà Civitavecchia, Livorno, Savona e Valencia.

L’armatore utilizza tre unità, le due nuovissime a propulsione ibrida Eco Valencia e Eco Barcellona e un eurocargo.

Le tre navi operano sulla banchina 26 e sulla nuova 29, con una capacità dei piazzali di 50.000 mq. Piazzali che saranno stabilmente pieni con circa 800 semi-rimorchi.

Le tre navi in import/export caricano 180/200 semirimorchi a tratta e tutte le operazioni si svolgono all’interno dell’area operativa senza interferire sulla viabilità ordinaria.

“Si tratta – commenta il presidente dell’Adsp Pino Musolino – di un altro risultato molto importante messo a segno sul fronte delle autostrade del mare, i cui indicatori nell’ultimo anno sono tutti positivi”.

“Ci fa inoltre grande piacere – aggiunge – che un armatore del calibro di Grimaldi torni evidentemente a puntare su Civitavecchia, con una nuova linea con la Spagna che ha Civitavecchia come porto italiano di riferimento e si aggiunge al collegamento diretto quotidiano già in essere con Barcellona.

Con questa linea, ad alto valore aggiunto, iniziamo da subito a sfruttare al meglio i più recenti investimenti infrastrutturali, sia in termini di nuovi attracchi che di piazzali disponibili soprattutto per semi-rimorchi dei traffici ro-ro”.

Proprio per incentivare ed agevolare l’utilizzo di vai di ultima generazione, a zero emissioni in porto, sulla banchina 29 costruiremo, come già previsto nel Piano Strategico, un “dolphin”, che consentirà di dotare la banchina di una bitta in più ormeggiare le unità più lunghe, e che ci offrirà due ulteriori vantaggi: la vicinanza della nuova banchina al varco nord, per agevolare la viabilità all’interno del porto e dal punto di vista nautico si andranno a risparmiare circa 40/45 minuti di attraversamento del canale del porto, sia in entrata che in uscita, a tutto vantaggio della competitività della linea.