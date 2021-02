“Parte da Fiumicino la campagna di vaccinazione della Polizia locale del Lazio”

Share Pin 2 Condivisioni

CORONAVIRUS. Da giovedì al via la somministrazione del vaccino anti covid agli agenti della municipale sotto i 55 anni di età

Da giovedì, infatti, partirà la vaccinazione degli agenti della municipale sotto i 55 anni. In totale saranno 50 gli agenti che si sottoporranno alla prima dose del vaccino anti covid.

Questo è un momento cruciale nella battaglia contro il coronavirus – ha detto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino -: da una parte combattiamo contro la diffusione e contro le varianti, dall’altra dobbiamo spingere il più possibile la campagna vaccinale. Vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile è l’unico modo per raggiungere l’immunità di gregge e uscire da questo tunnel”.

E il primo cittadino ha voluto ringraziare “l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato e il commissario della ASL Rm3 Giuseppe Quintavalle per l’impegno che ormai da un anno, ogni giorno, mettono per superare questa difficilissima situazione e per l’attenzione che dimostrano verso il nostro territorio”.

