Cerveteri: torna la raccolta alimentare della Protezione civile

Appuntamento sabato al Carrefour di largo Loreti 2 con i volontari del gruppo comunale di Protezione civile

Ancora un appuntamento con la solidarietà nella città etrusca.

Torna anche questo sabato la raccolta alimentare promossa dai volontari del gruppo comunale di Protezione civile.

I volontari saranno presenti al carrefour di Largo A. Loreti 2 a Cerveteri per tutta la giornata. I cittadini che lo vorranno potranno donare generi di prima necessità e alimenti a lunga conservazione come ad esempio pasta, riso, pomodori pelati, passate di pomodoro, legumi vari (fagioli, piselli, lenticchie, ceci), tonno, olio, biscotti, caffè, latte a lunga conservazione, zucchero, farina, prodotti per l’infanzia e in generale prodotti a lunga scadenza.

Da evitare invece i prodotti freschi e surgelati. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi sono purtroppo numerose le famiglie del territorio che hanno bisogno di un aiuto economico e non solo.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria e dal lockdown di marzo ad oggi sono oltre 2mila i pacchi alimentari distribuiti dai volontari di Protezione civile.

“Un numero davvero importante – ha commentato il sindaco Alessio Pascucci – Anche in questa occasione, sono sicuro ci dimostreremo una città solidale. Non lasciamo indietro nessuno”.

