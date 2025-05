L’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri si congratula con i due giovanissimi ragazzi per i risultati che stanno raggiungendo in sella alla loro bicicletta

Parroccini: “Complimenti a Lorenzo e Santiago Ferraro, due fratelli uniti dall’amore per il ciclismo”

“Lorenzo e Santiago, uniti da un legame di sangue e da un grande amore: quello per il ciclismo. Sono i fratelli Ferraro, giovanissimi, uno di 18anni e uno di 16anni, che in sella alla loro amata due ruote stanno tenendo alto il nome della nostra città regalandosi grandi soddisfazioni personali. Lorenzo ha conquistato una straordinaria medaglia d’argento in una gara a squadre ai campionati iridati tenutisi alle Terme di Caracalla, Santiago invece, ha appena fatto accesso nel mondo professionistico. A questi due giovanissimi fratelli, giungano i miei complimenti e rivolgo loro l’augurio di un futuro sempre in testa, sempre in sella, con l’amore e la passione di sempre per lo sport”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore allo sport del Comune di Cerveteri che prosegue:

“Commentare risultati positivi da parte degli sportivi della nostra città è sempre un motivo di soddisfazione, fa ancor più piacere farlo quando a raggiungere i traguardi sono due giovanissimi fratelli. Seppur ricordato solamente in occasione delle grandi rassegne nazionali o internazionali come il Giro d’Italia e il Tour de France, il ciclismo è uno sport che ha radici antiche e che nella storia in tante occasioni ha visto il tricolore italiano arrivare primo al traguardo. Senza voler fare alcun volo pindarico e senza volerli sovraccaricare di alcuna responsabilità, a Lorenzo e Santiago faccio i miei migliori auguri, certo che guidati e spinti dalla loro passione per la disciplina potranno raggiungere traguardi di grande prestigio”.

“Sin dal mio insediamento in Giunta – conclude l’Assessore Manuele Parroccini – ho avuto occasione di conoscere tantissime realtà sportive della nostra città e altre ancora ne continuerò ad incontrare nelle prossime settimane. I risultati che sempre raggiungono nelle varie competizioni a cui partecipano rappresentano uno sprone anche per me come Assessore al fare tutto il possibile per promuovere e fare il più possibile per sostenerli e fare di Cerveteri una città amica dello sport”.