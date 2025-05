Cerveteri, lunedì il Sindaco Gubetti incontra i cittadini del Sasso

La Gubetti: “Invito tutti i cittadini all’incontro pubblico di lunedì 5 maggio, alle ore 18:00, sarà l’occasione per pianificare insieme le attività per lo sviluppo del territorio”

“Dopo tantissimi anni, il Sasso ha finalmente una area verde pubblica da destinare a luogo di aggregazione per i suoi abitanti, poche settimane fa infatti abbiamo acquistato l’area di proprietà dei Marchesi Patrizi così come ci eravamo impegnati a fare al momento della nostra elezione. Un altro obiettivo raggiunto grazie ad un lavoro lungo e articolato. Adesso si apre una nuova fase, come utilizzare quest’area che appartiene a tutti: vogliamo affrontare questo passaggio in totale trasparenza e condivisione con tutti i cittadini e in particolar modo con quelli che ne usufruiranno per primi. Una grande soddisfazione poter dare finalmente ai cittadini del Borgo del Sasso uno spazio verde pubblico che mancava completamente”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’invitare la cittadinanza all’assemblea pubblica che avrà luogo in Via Furbara Sasso n.167, all’interno della location messa a disposizione da Federico Fiorini, cittadino residente nella Frazione.

“Saranno presenti insieme a me – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – la Giunta comunale e i Consiglieri della Maggioranza. L’argomento principale, ovviamente, sarà quello della destinazione da dare alla nuova area ma non solo, sarà l’occasione per ascoltare i cittadini e fare il punto sulle questioni più importanti che interessano la nostra frazione del Sasso, nell’ottica di un’amministrazione trasparente della città vogliamo condividere con i cittadini i progetti futuri”.

“Invito i cittadini e le cittadine a partecipare attivamente all’incontro pubblico che abbiamo organizzato per condividere con loro le decisioni sul futuro dell’area verde acquisita al Sasso dall’amministrazione – conclude il Sindaco – l’incontro in programma lunedì è rivolto non solamente ai cittadini del Sasso, ma anche a quelli di tutte le zone limitrofe, delle Due Casette e di Pian della Carlotta”.