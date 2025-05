Ramazzotti: “La città di Cerveteri ha bisogno di un risveglio, basta con immondizia e abbandono”

Durante l’ultimo consiglio comunale di Cerveteri, il Consigliere di opposizione Ramazzotti ha espresso un forte appello all’amministrazione per la città, evidenziando le criticità che la affliggono e chiedendo un cambio di passo. Con tono deciso e senza troppi giri di parole, Ramazzotti ha sottolineato come la zona del mare sia in uno stato di abbandono e di degrado, tra discariche a cielo aperto, camper parcheggiati ovunque e zonee lasciate in condizioni scandalose.

“Abbiamo la necropoli e abbiamo il mare,” ha detto Ramazzotti, “adesso vanno di moda le cascatelle però, piene di persone che lasciano soltanto immondizia perché non hanno neanche niente da bere e che passando non comprano niente, che economia è questa? , qual è il vantaggio economico di questa città in questa situazione? Nessuno si aspetta miracoli, ma che serve almeno un minimo di attenzione e di idee per risollevare la città”

Il Consigliere rivolgendosi ai giovani ha chiesto di impegnarsi in prima persona, offrendo disponibilità e collaborazione : “C’è bisogno di un risveglio, non si può andare avanti così. La città di Cerveteri ha 40.000 abitanti e ha bisogno di essere riscoperta, di tornare a essere viva. Basta con le discariche, con le zone abbandonate e con il degrado. Dobbiamo metterci le mani in tasca e lavorare tutti insieme, anche con gli avversari, perché questa città merita di più.”

Infine, Ramazzotti ha espresso fiducia nelle persone che stanno lavorando per migliorare Cerveteri, citando l’amministrazione guidata dal sindaco Elena Gotti e i suoi collaboratori, e ha invitato tutti a non perdere la speranza: “Se ci impegniamo, possiamo fare la differenza. La città ha bisogno di noi.”