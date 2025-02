Papa Francesco chiede che Salvo D’Acquisto sia dichiarato Martire e Beato – di Giovanni Zucconi

Papa Francesco, dal,’ospedale Gemelli, pur gravemente malato, ha continuato a lavorare quasi come il suo solito. Continuando a gestire gli affari della Chiesa insieme al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, e a monsignor Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari Generali. Tra le altre cose, il Papa ha deciso che Salvo D’Acquisto possa essere presto dichiarato beato.

Papa Francesco chiede che Salvo D’Acquisto sia dichiarato Martire e Beato

Infatti, ha ordinato al “Dicastero delle cause dei Santi” di promulgare alcuni decreti. Tra questi, è particolarmente significativo quello dedicato a “l’offerta della vita del servo di Dio Salvo D’Acquisto”. Stiamo naturalmente parlando del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto. Che, Il 23 settembre 1943, sacrificò la sua vita per salvare quella di 22 uomini che erano stati accusati di aver fatto esplodere un ordigno, causando la morte di un tedesco. Pur completamente innocente, si dichiarò colpevole dell’accaduto, e fu fucilato al loro posto.

Per questo gesto Salvo D’Acquisto può essere definito a tutti gli effetti un martire civile. Papa Francesco ha deciso che dovrà essere ricordato anche come martire della Chiesa. La beatificazione è, come è noto, una tappa intermedia nel processo che può portare alla sua proclamazione a santo. Se Salvo D’Acquisto verrà dichiarato martire, come vorrebbe Papa Francesco, diventerà subito beato. Se questo non avverrà, sarà necessario il riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione.