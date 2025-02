Cerveteri, proseguono gli incontri politico- culturali organizzati dal gruppo territoriale M5S

Diritti civili e sanità: politiche europee per il benessere di tutti

“PER UN’EUROPA PIÙ GIUSTA”

Proseguono a Cerveteri, presso la Sala Ruspoli in piazza di Santa Maria, gli eventi politici-culturali organizzati dal Gruppo Territoriale M5S e promossi dall’europarlamentare Carolina Morace, impegnata anche in veste di moderatrice degli incontri.

Venerdì 28 febbraio alle ore 18 i riflettori saranno puntati sul tema “Per un’Europa più giusta”, dove argomenti di grande attualità e importanza, come i diritti civili e la sanità, saranno affrontati dalla senatrice Alessandra Maiorino e dal consigliere regionale Valerio Novelli del M5S che si alterneranno nei loro interventi.

“Come nei precedenti eventi, si prevede una folta presenza di pubblico, a conferma di come i temi proposti dall’onorevole Carolina Morace del Gruppo europeo parlamentare The Left – precisa il Gruppo Territoriale M5S – riscuotano molto interesse da parte della cittadinanza. Questi eventi nascono con l’obiettivo di scuotere le coscienze della collettività e far aprire gli occhi su molte tematiche spinose che stanno attanagliando il nostro Paese sempre più vicino ad una pericolosa deriva in tutti i settori”.