Paolacci – Ramazzotti: “Consorzio sociale fermo, fondi a rischio. Il silenzio di Sindaco e Giunta è inaccettabile”

“Sul Consorzio sociale distrettuale, a Cerveteri, tutto è fermo. E le responsabilità sono chiare. Un atto pronto per essere votato nel Consiglio comunale del 23 dicembre 2025 viene ritirato all’ultimo momento e da allora sparisce completamente. Nessuna spiegazione, nessun aggiornamento, nessuna decisione”.

Così in una nota stampa i consiglieri Gianluca Paolacci e Lamberto Ramazzotti.

“Nel frattempo, però, il Comune – si legge nella nota – ha fatto un passo preciso: entro il 31 dicembre 2025 è stata presentata la domanda per ottenere il contributo regionale di 80.000 euro. Un contributo che non è automatico. È vincolato alla costituzione e all’operatività del Consorzio: senza atto costitutivo, statuto, organi e avvio della gestione, quei soldi non arrivano. E se i tempi non vengono rispettati, la Regione Lazio procederà alla revoca del finanziamento. Tradotto: fondi già richiesti che rischiano di essere persi per l’immobilismo dell’amministrazione”.

Gianluca Paolacci Lamberto Ramazzotti

“E non finisce qui. Senza il Consorzio, Cerveteri resta indietro anche sull’accesso ai principali finanziamenti per i servizi sociali: Fondo Povertà, Fondo per la Non Autosufficienza, risorse PNRR e fondi europei. Meno risorse significa meno servizi per chi ne ha più bisogno. Mentre gli altri Comuni dei diversi distretti e Ladispoli dello stesso distretto si sono già mossi, Cerveteri è ferma. E allora la responsabilità è politica, ed è evidente: del Sindaco e della Giunta”.

“Perché ritirare un atto pronto e poi non fare nulla per mesi? Perché chiedere fondi e non completare l’iter per ottenerli? Perché non dire nulla ai cittadini? Su temi come questi non bastano silenzi e rinvii. Servono decisioni, trasparenza e responsabilità. E oggi, tutto questo, manca.Qui non si tratta più di ritardi o difficoltà amministrative. Qui si sta scegliendo, consapevolmente, di non decidere”.

“E mentre Sindaco e Giunta restano fermi, Cerveteri – chiosa la nota – rischia di perdere risorse, opportunità e servizi essenziali. Il tempo è già scaduto. E ogni giorno di silenzio ha un costo che pagheranno i cittadini”.