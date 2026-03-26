Paolacci, agricoltura locale a rischio: “Spese alte, rincari insostenibili”

Il consigliere: “L’amministrazione si pensa a investire sul settore con un mercato di filiera e investimenti nel marketing”

Il rincaro vertiginoso del gasolio agricolo sta mettendo in ginocchio le imprese agricolo del territorio. Sotto pressione agricoltori e produttori, da Cerveteri e Ladispoli la preoccupazione si fa seria. Il conflitto in Iran, ha generato un balzo del costo del greggio che , purtroppo, grava nei consumi delle aziende agricole. Il consigliere del comune cerite, Gianluca Paolacci, è al fianco degli agricoltori del territorio, non solo ora, ma da quando protestano contro le azioni del Parlamento Europeo.

“I rincari riguardano concimi, fertilizzanti, e gasolio in primis. A Due Casette, la patria dell’agricoltura etrusca, si registra un malcontento per i costi troppo elevati. Cerchiamo di aiutare chi coltiva la terra, sarebbe giusto che l’amministrazione comunale facesse da megafono per invitare i cittadini ad acquistare frutta e ortaggi locali, in modo tale da contribuire nel tentativo di dare ossigeno a chi fa un lavoro sano, onesto, ne va della sostenibilità economica territoriale. E soprattutto – conclude Paolacci – investiamo sul marketing, più risorse alla DECO, è uno strumento per portare risorse al territorio. Ci vuole anche un mercato cadenzato, risolleverebbe la nostra agricoltura”.