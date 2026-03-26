Venerdì 3 aprile, a piazza Aldo Moro, si terrà la 60esima edizione

Cerveteri, torna la Rievocazione storica della Passione e Morte di Gesù Cristo

Cerveteri si prepara a uno degli appuntamenti più tradizionali e sentiti del periodo pasquale. Venerdì 3 aprile 2026, alle ore 21:00, in piazza Aldo Moro, andrà infatti in scena la 60esima edizione della Rievocazione storica della Passione e Morte di Gesù Cristo.

La storica manifestazione è promossa dal Comitato per la Rappresentazione del Venerdì Santo, in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Spettacolo e Cultura del Comune di Cerveteri. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a riproporre nel cuore della città uno dei momenti più forti e simbolici della tradizione del Venerdì Santo.

Una manifestazione che, oltre al suo potente valore religioso, è indubbiamente spettacolare e coinvolgente. Ricordiamo che, nell’edizione del 2025, erano stati coinvolti oltre 100 figuranti. Che hanno recitato all’interno di una suggestiva coreografia fatta da splendidi costumi d’epoca, luci, musiche e scene ispirate alle ultime ore della vita di Gesù.