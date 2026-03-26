Lupi chiama la tifoseria, domenica sfida cruciale per la salvezza

Arriva l’Atletico Cimina, seconda forza del girone ” Vi aspettiamo numerosi, siete il dodicesimo in campo”

Il pareggio di domenica, ha dato al Cerveteri consapevolezza e fiducia, sebbene il periodo non sia dei migliori. La formazione etrusca, infatti, sta attraversando un momento delicato, un po’ come quelle squadre che non hanno più obiettivi, anche se la salvezza non nè matematica, né ipoteca. Servirebbe vincere domenica al Galli per gioire , davanti alla seconda della classe, l’Atletico Cimina , forte e consistente, squadra sulla carta di un altro spessore. I tifosi verde azzurri ci credono, chiedono i tre punti. E’ il presidente Lupi a fare un appello per domenica, chiamando a gran voce la tifoseria. ” Siamo la tifoseria più bella e numerosa del girone, la città ci segue ma vorremmo qualcosa di più. Per domenica chiamo la tifoseria sugli spalti, vogliamo giocarcela a viso aperto, sperando di vincere. Siamo fiduciosi, quindi fatevi sentire come ogni domenica “