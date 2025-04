Palude di Torre Flavia, Francesco e Pacifica nati all’ombra del simbolo di Ladispoli – di Giovanni Zucconi

Perché nascere tra le dune di una palude quando possiamo nascere sotto il simbolo di Ladispoli? Avranno sicuramente pensato così Francesco e Pacifica. I primi due pulli di Corriere piccolo che sono nati ieri nell’area della Palude di Torre Flavia. Avevamo dato ieri la notizia di ben quattro pulcini nati sotto lo sguardo dei tanti volontari che vigilano sulla loro sicurezza. I primi Corrieri piccoli nati nel 2025. L’articolo lo potete leggere qui.

Il primo a schiudersi sulla sabbia dell’area protetta è stato l’uovo di Francesco. Il cui nome, lo ricordiamo, gli è stato dato in memoria del nostro Papa appena scomparso.

Il pulcino Francesco è stato ieri una star. Decine di articoli sono stati scritti su di lui. Ma solo ieri sera abbiamo scoperto da Corrado Battisti, il naturalista referente della Palude di Torre Flavia, un particolare altamente simbolico: Francesco e Pacifica erano nati in un nido posto sotto l’ombra della Torre Flavia.

Chiaramente che li ci fossero dei nidi è stato un segreto ben custodito dai volontari. Avevano riparato in silenzio la rete intorno alla torre perché prima ci entravano tutti. E in più avevano fatto un recinto esterno ai nidi.

In tutto c’erano quattro uova. Due si sono già schiuse. Le altre due si schiuderanno a breve. Rinnoviamo chiaramente l’invito a non portare i cani in questa zona. Di non essere troppo curiosi, e di non avvicinarsi troppo alla torre.

Le foto pubblicate sono state gentilmente concesse da Beatrice Melone