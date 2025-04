Cerveteri, Ferretti applaude la squadra: “Bravi, gruppo fantastico”

Il mister: “Ora dobbiamo concentrarci al massimo per ottenere la salvezza”

Ferretti ha molta fiducia nel Cerveteri, che mercoledì ha offerto una prova di forza, vincendo su un campo ostico.

“La squadra cresce, lavora e suda, mi rendo conto che abbiamo molto da fare, ma siamo sulla strada giusta. La conferma è arrivata contro il Palidoro, dove siamo stati bravi, determinati e solidi. Ho visto un gruppo vero, dei ragazzi lottare come pazzi, ci hanno creduto, dobbiamo farlo ancora per salvarci. Cerveteri è una città a cui sono legato, nel 2013 sono salito in Eccellenza, mentre nel 2021 ci siamo salvati dallo stesso campionato in cui l’avevo portata. Se sarà come dice il detto, non c’è due senza tre, sarebbe fantastico. E’ chiaro che non abbiamo fatto nulla, siamo in crescita e serve mantenere questo ritmo”.