Palude di Torre Flavia: aperte le votazioni per “I luoghi del cuore”

Diamo insieme valore alla palude di Torre Flavia, facciamola diventare il nostro angolo del cuore”. Con queste parole, il consigliere delegato alle Aree protette, Filippo Moretti, ha rinnovato l’appello a tutti a partecipare al censimento dei “Luoghi del cuore” promosso dal Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

La Palude di Torre Flavia, situata tra Cerveteri e Ladispoli, è una zona umida di grande valore ecologico e storico, con origini risalenti al Pleistocene. Separata dalla spiaggia da dune sabbiose, ospita un ecosistema unico con specie faunistiche e vegetali a rischio estinzione. Il sito, parte della rete LTER, è un laboratorio a cielo aperto per la conservazione della biodiversità e la progettazione sostenibile. Oltre a essere una riserva naturale, è anche uno spazio di cooperazione tra enti, ricercatori e comunità locali. Un “Luogo del Cuore” da tutelare, simbolo di memoria storica e ambientale.

“Fino al 10 aprile 2025 – ha spiegato Moretti – sul sito del Fai è possibile votare la palude di Torre Flavia come luogo del cuore. Un ambiente unico, ricco di biodiversità, che riveste un ruolo fondamentale per la protezione degli uccelli migratori e per la conservazione dei resti di quello che un tempo era il paesaggio costiero laziale, con le sue dune sabbiose e un ecosistema di laghi, stagni costieri e acquitrini. Invito tutti i cittadini di Ladispoli e tutti coloro che amano la palude di Torre Flavia a visitare il sito del FAI e a votare per il nostro luogo speciale. La palude non è solo un patrimonio da salvaguardare, ma anche un laboratorio naturale, dove ogni giorno si portano avanti ricerche e progetti per proteggere la biodiversità”.

Clicca qui per votare.