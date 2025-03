All’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, il Carnevale è stato festeggiato con un’esplosione di gioia e creatività tra mascgere e colori

All’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, il Carnevale è stato festeggiato con un’esplosione di gioia e creatività, coinvolgendo alunni, docenti, personale ATA e persino la Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Mancaniello, in una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione. L’atmosfera festosa ha riempito i corridoi e le aule, trasformando la scuola in un tripudio di colori, risate e momenti di spensieratezza.

Uno degli aspetti più belli di questa giornata è stata la partecipazione attiva degli studenti, che in moltissime classi si sono cimentati nella creazione delle loro maschere di Carnevale. Con materiali semplici ma tanta fantasia, hanno dato vita a lavori originali e unici, decorandoli con brillantini, piume, cartoncini colorati e disegni ispirati ai personaggi più amati. Ogni bambino ha potuto così esprimere la propria creatività, rendendo la festa ancora più speciale.

Anche i docenti e il personale scolastico hanno preso parte ai festeggiamenti, contribuendo a creare un clima di allegria e coinvolgimento. La stessa preside Mancaniello si è lasciata coinvolgere dallo spirito della giornata, condividendo sorrisi e momenti di festa con alunni e insegnanti, dimostrando ancora una volta la sua vicinanza alla comunità scolastica.

Tra giochi, attività ricreative e momenti di condivisione, la giornata si è trasformata in un’occasione per rafforzare il senso di comunità e appartenenza alla scuola. L’I.C. Ladispoli 1 ha dimostrato ancora una volta che il Carnevale non è solo una festa, ma anche un momento educativo importante, in cui si valorizzano la creatività, la collaborazione e la capacità di lavorare insieme per realizzare qualcosa di bello.

Una giornata indimenticabile per tutti, con la promessa di ritrovarsi il prossimo anno per nuove sorprese e tanto divertimento.