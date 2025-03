L’Assessore al Bilancio e Personale Alessandro Gazzella: “Un’esperienza di sei mesi per formarsi e conoscere il funzionamento della Pubblica Amministrazione”

“Due architetti praticanti dell’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Roma e Provincia in supporto dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Cerveteri. Un’esperienza di formazione e orientamento direttamente sul campo per acquisire competenze e professionalità, a costo zero per il Comune di Cerveteri e che allo stesso tempo darà loro la possibilità di conseguire crediti formativi. Nei giorni scorsi in Giunta abbiamo approvato la delibera con il relativo schema di convenzione tra il nostro Comune e l’Ordine e a brevissimo troveremo questi giovani praticanti regolarmente in servizio presso i nostri uffici”. A dichiararlo è Alessandro Gazzella, Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Cerveteri, che prosegue:

“Un’esperienza sul campo della durata di sei mesi – ha spiegato l’Assessore Alessandro Gazzella – che consentirà loro di mettere in pratica gli studi che stanno portando avanti. Chiaramente le varie pratiche urbanistiche e gli atti saranno sempre redatti e portati a termine dal personale comunale, che però potranno avvalersi del sostegno di giovani praticanti, studiosi e appassionati della materia che ci terranno sicuramente a dare il proprio contributo all’ufficio e ai funzionari. Oltre al tutor dell’Ordine, a coordinare le loro attività ci sarà la nostra Dirigente Manuela Lasio. Ci tengo a specificare inoltre, che così come tutti i dipendenti comunali, i praticanti avranno i medesimi doveri e obblighi del personale di ruolo, tra cui chiaramente il vincolo di segretezza degli atti e dei documenti di cui avranno visione”.

“A loro – conclude Gazzella – l’augurio di un buon lavoro e di vivere un’esperienza umanamente e professionalmente importante, confidando che una volta terminata possano uscirne arricchiti in termini di competenze e conoscenza della pubblica amministrazione”.