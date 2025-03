Succede a Daniela Ventriglia, trasferitasi in altra sede. Prima di Cerveteri, la Dottoressa Antonelli è stata titolare delle sedi dei Comuni di Monterotondo e Salisano.

Il Comune di Cerveteri ha un nuovo Segretario Generale. Si tratta della Dottoressa Giuseppina Antonelli, entrata ufficialmente in servizio nella giornata di oggi, mercoledì 5 marzo. Succede a Daniela Ventriglia, trasferitasi in un altro Comune.

Dopo un periodo di Segreteria vacante ed una serie di colloqui, siamo felici di poter annunciare ed avere ufficialmente in servizio il nostro nuovo Segretario Generale, la Dottoressa Giuseppina Antonelli, sino ad oggi titolare delle sedi dei Comuni di Monterotondo e Salisano

Insieme al Vicesindaco Riccardo Ferri, in queste settimane abbiamo vagliato ed esaminato vari profili e quello della Dottoressa Antonelli è quello che ci ha maggiormente colpiti per competenze e spessore degli incarichi precedentemente ricoperti.

Davanti a noi, una seconda metà di mandato di Governo molto impegnativa, due anni nei quali dovremo portare a termine opere pubbliche e cantieri fondamentali per la città e proseguire quel processo di innovazione sul quale la nostra squadra lavora da oltre un decennio.

Confido fortemente che la sua presenza possa rappresentare un punto di forza, una guida saggia e competente che ci porterà al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le porgo pertanto a nome dell’intera Giunta, un caloroso benvenuto e l’augurio di un ottimo e proficuo lavoro.

Concludo volendo fare due ringraziamenti: il primo è per la Dottoressa Daniela Ventriglia: la sua competenza e professionalità sono state fondamentali per me, in questa mia prima esperienza a capo di un’Amministrazione comunale, e per tutta la Giunta.

Due anni e mezzo difficili, impegnativi, durante i quali abbiamo raggiunto numerosi obiettivi programmatici in tutti i settori, uno su tutti, quello della Digitalizzazione dove abbiamo dato il via ad una vera e propria rivoluzione: il suo lavoro ha rappresentato un valore aggiunto davvero straordinario.

Inoltre, si è instaurato anche un importante rapporto umano basato su stima, fiducia e rispetto. A lei, un grande in bocca al lupo e l’augurio di un futuro professionale roseo e ricco di traguardi di prestigio.

Allo stesso tempo, ci tengo a ringraziare il nostro Dirigente il Dottor Emiliano Magnosi, che in questi mesi di sede vacante, in qualità di Vicesegretario ha svolto in maniera egregia il proprio incarico, lavorando con abnegazione e garantendo all’Amministrazione continuità, sicurezza e disponibilità. Al nuovo Segretario Generale invece, la Dottoressa Antonelli, un rinnovato augurio di buon lavoro.

Laureata in Economia e Commercio (V.O.) con 110 e Lode presso l’Università La Sapienza di Roma, la Dottoressa Giuseppina Antonelli, oltre che per il Comune di Monterotondo ha prestato servizio per numerose Amministrazioni comunali, tra cui Sant’Oreste, Montelibretti, Ponzano Romano, Montopoli di Sabina e Civitella San Paolo