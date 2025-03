Al Liceo Sandro Pertini di Ladispoli la matematica incontra l’arte in occasione del Carnevale

Al Liceo Sandro Pertini di Ladispoli l’istruzione è trasversale e la creatività non manca di certo. In occasione del Martedì Grasso, la classe 2C dell’Istituto si è cimentata in alcuni disegni di maschere ispirate all’arte tribale africana realizzate con forme geometriche. E’ qui che l’arte e la matematica si fondono dando vita ad una lezione diversa dal solito il cui minimo comune multiplo è la creatività.

“Dopo aver dimostrato il primo teorema di Euclide attraverso la similitudine dei triangoli, ci siamo immersi nella scoperta delle antiche maschere africane, le cui origini nel Sahara risalgono addirittura alla prima metà del VI millennio a.C” spiega la Prof.ssa Alessandra Marozza. E così il Carnevale è diventato un’occasione per riflettere su come la geometria sia presente ovunque, persino nello sguardo misterioso di una maschera.